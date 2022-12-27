По оценкам разных экспертов, стоимость оливье в этом году составляет до 300 гривен.

Интересно Праздник близится: идеи интересных подарков на Новый год

Сколько будет стоить классическое оливье

По подсчетам Экономика24, средневзвешенная стоимость трех килограммов салата оливье в этом году составит 268,87 гривны. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Согласно данным Минфина, больше всего подорожали яйца и вареная колбаса – 90% и 22%

0,5 килограмм вареной колбасы: 102,6 гривны (+15,5%);

0,5 кг зеленого горошка: 50,90 гривны (+28,5 %);

6 яиц: 38,5 гривны (в 2,2 раза);

200 грамм соленых огурцов: 34,80 гривны (вдвое);

180 грамм майонеза: 21,41 гривны (+58,6%);

две моркови (380 грамм): 7,45 гривны;

пять картофелин (840 грамм): 6,64 гривны;

две луковицы (230 грамм) 6,57 гривны.

Как подорожали другие продукты

По словам главного эксперта управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрея Блинова, цена на новогодний стол в этом году повысится на 40-50% по сравнению с прошлогодней стоимостью.

Больше всего подорожали яйца и цитрусовые. По их цене повлияли проблемы с логистикой и курсом доллара.

Мандарины – стоят на одесском рынке около 80 гривен;

Такой цены как 80 у нас не было никогда. Сейчас у нас есть не такая красивая – 55 гривен. У девушек стоит и 80, и 75. Дешевле 75 на рынке редко когда встретишь. Лимоны, мандарины – думаю, будет еще подорожание. Нет столько товара, сколько спрос,

— рассказала Суспільному продавщица Екатерина.

Лук и морковь – цена на них выросла с 25 до 35 гривен за килограмм;

Свекла – с 15 – 20 до 25 гривен;

Картофель – цена не изменилась и составляет около 20 гривен;

Мясо курицы – выросло на две-три гривны;

Филейка на две гривны подорожала, курица на три гривны. То есть на гривну-две, не сильно подорожало,

— говорит продавщица Валентина.

Скумбрия – с 60 гривен ее стоимость поднялась до 70;

Напомним, раньше мы писали, какие новогодние блюда можно приготовить без электроэнергии.