За оцінками різних експертів, вартість олівʼє цього року складає до 300 гривень.
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Скільки коштуватиме класичне олів'є
За підрахунками 24 каналу, середньозважена вартість трьох кілограмів салату олів'є у цьому році складе 268,87 гривні. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Згідно з даними Мінфіну, найбільше подорожчали яйця та варена ковбаса – 90% та 22%
- 0,5 кілограм вареної ковбаси: 102,6 гривні ( +15,5 %);
- 0,5 кілограм зеленого горошку: 50,90 гривні (+28,5 %);
- 6 яєць: 38,5 гривні (у 2,2 рази);
- 200 грам солоних огірків: 34,80 гривні (удвічі);
- 180 грам майонезу: 21,41 гривні (+58,6%);
- дві моркви (380 грам): 7,45 гривні;
- п'ять картоплин (840 грам): 6,64 гривні;
- дві цибулини (230 грам) 6,57 гривні.
Як подорожчали інші продукти
За словами головного експерта управління аналізу системних ризиків Департаменту фінансової стабільності НБУ Андрія Блінова, ціна на новорічний стіл у цьому році підвищиться на 40 – 50% у порівнянні з торішньою вартістю.
Найбільше подорожчали яйця та цитрусові. На їхню ціну повпливали проблеми з логістикою та курсом долара.
- Мандарини – коштують на одеському ринку близько 80 гривень;
Такої ціни, як 80, у нас не було ніколи. Зараз у нас є не така красива – 55 гривень. У дівчат стоїть і 80, і 75. Дешевше 75 на ринку рідко коли зустрінеш. Лимони, мандарини — думаю, буде ще подорожчання. Немає стільки товару, скільки є попит,
— розповіла Суспільному продавчиня Катерина.
- Цибуля та морква – ціна на них зросла з 25 до 35 гривень за кілограм;
- Буряк — з 15 – 20 до 25 гривень;
- Картопля – ціна не змінилася і становить близько 20 гривень;
- М'ясо курки – зросла на дві-три гривні;
Філейка на дві гривні здорожчала, курка на три гривні. Тобто на гривню-дві, не сильно здорожчало,
— каже продавчиня Валентина.
- Скумбрія – з 60 гривень її вартість піднялася до 70;
Нагадаємо, раніше ми писали, які новорічні страви можна приготувати без електроенергії.