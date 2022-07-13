Дизель та автогаз продовжують дешевшати, бензин – навпаки: яка ціна пального 13 липня

Середня ціна автогазу продовжує тенденцію падіння 13 липня, дизельне пальне також дещо подешевшало проти попереднього дня. Яка середня ціна пального у різних областях та на, якій АЗС найвигідніша пропозиція, розповідаємо далі.

Ціна пального 13 липня

Бензин А-95 – 50,62 гривні за літр (+2 копійки проти 12 липня);

– 50,62 гривні за літр (+2 копійки проти 12 липня); Бензин А-92 – 50,10 гривні за літр (+24 копійки);

– 50,10 гривні за літр (+24 копійки); Дизельне паливо – 56,30 гривні за літр (-3 копійки);

– 56,30 гривні за літр (-3 копійки); Автогаз – 35,65 гривні за літр (-75 копійок).

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Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що в області стабілізувалася ситуація із наповненням автозаправок, а черги на АЗС практично відсутні.

Як змінилась вартість пального у місячному вимірі

Темпи зростання вартості пального в Україні стрімко прискорилися до 90,9% річних у червні проти попереднього місяця. У НБУ повідомили, що це насамперед пов'язано з високими цінами на нафту, дефіцитом пального та більшими витратами на логістику.

Разом з тим в Нацбанку зауважили, що після скасування державного регулювання цін на пальне ринок поступово насичується. Прогнозований дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

До теми – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео

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