Дизель та автогаз продовжують дешевшати, бензин – навпаки: яка ціна пального 13 липня
Середня ціна автогазу продовжує тенденцію падіння 13 липня, дизельне пальне також дещо подешевшало проти попереднього дня. Яка середня ціна пального у різних областях та на, якій АЗС найвигідніша пропозиція, розповідаємо далі.
Ціна пального 13 липня
- Бензин А-95 – 50,62 гривні за літр (+2 копійки проти 12 липня);
- Бензин А-92 – 50,10 гривні за літр (+24 копійки);
- Дизельне паливо – 56,30 гривні за літр (-3 копійки);
- Автогаз – 35,65 гривні за літр (-75 копійок).
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Як змінилась вартість пального у місячному вимірі
Темпи зростання вартості пального в Україні стрімко прискорилися до 90,9% річних у червні проти попереднього місяця. У НБУ повідомили, що це насамперед пов'язано з високими цінами на нафту, дефіцитом пального та більшими витратами на логістику.
Разом з тим в Нацбанку зауважили, що після скасування державного регулювання цін на пальне ринок поступово насичується. Прогнозований дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками.
До теми – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео