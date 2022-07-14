Ціна бензину, автогазу та дизелю знизилась: яка вартість пального АЗС 14 липня

Ціна автогазу стрімко продовжує тенденцію падіння у ціні. Дизельне пальне та бензин теж потрохи дешевшають, однак не таким швидкими темпами. Експерт розповів, що чекати від цін на пальне найближчим часом.

Ціна пального 14 липня

Бензин А-95 – 50,60 гривні за літр (-2 копійки проти 13 липня);

– 50,60 гривні за літр (-2 копійки проти 13 липня); Бензин А-92 – 50,11 гривні за літр (+1 копійка);

– 50,11 гривні за літр (+1 копійка); Дизельне паливо – 56,28 гривні за літр (-2 копійки);

– 56,28 гривні за літр (-2 копійки); Автогаз – 35,01 гривні за літр (-64 копійок).

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З початку року бензин для українців подорожчав на 63,3% , за підрахунками експертів Picodi. Це найбільший стрибок цін у Європі.

Що буде з цінами на пальне

Експерт з питань енергетики Генадій Рябцев розповів, що обсяги постачання дизельного пального – достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі. З його слів, це вже дозволило знизити ціни. Тож він прогнозує, що дизельне пальне може впасти ще на 5% в ціні.

Разом з тим в Україні вже ще є проблеми з постачанням бензину, оскільки цей вид палива в дефіциті навіть у Європі. Тож Рябцев вважає, що не слід розраховувати на здешевшання бензину.

Що стосується автогазу, то, зі слів експерта, його ого достатнього, і він дешевшає. Проблеми для автомобілістів на газу можуть розпочатися ближче до зими, оскільки тоді скраплений нафтовий газ використовують як котельне паливо.

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