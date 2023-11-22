Пальне дорожчає через події на польському кордоні: скільки коштує бензин, дизель та автогаз

Ціни на пальне в Україні змінюються доволі динамічно. І, якщо ціни на бензин та дизель зменшуються, то автомобільний газ у ціні тільки зростає.

Актуальні ціни на пальне

Середні ціни літра пального по Україні за даними консалтингової групи "А-95":

Бензин А-95: 54,71 гривні (-0,19 копійок)

54,71 гривні (-0,19 копійок) Дизельне пальне: 54,66 гривні (-0,28 копійок)

54,66 гривні (-0,28 копійок) Автогаз: 35,54 гривні (+0,17 копійок)

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Порівняння цін на АЗС

Найдешевше можна придбати: А-95+ – Авіас – за 54,00 гривні; в той час, як А-95 – Авантаж 7 – 49,95 гривні; дизельне пальне – Фактор – 50,00 гривень; та автомобільний газ – Автотранс – 32,98 гривні.

Найдорожчі ж ціни спостерігаються: А-95+ – SOCAR – 60,99 гривень; А-95 – SOCAR – 58,99 гривень; дизельне пальне – Паралель – 59,99 гривні; та автомобільний газ – Ovis – 36,99 гривень.

Ситуація на ринкові пального

Найбільше на ситуацію впливають події на польському кордоні. Відтак експерт з ринку пального зауважує, що ціни зросли на 30%.

Причина одна – це те, що заблокований кордон з Польщею. Це важливо тому, 30% скрапленого газу в Україну надходить саме через польську ділянку кордону. Відповідно дуже важко швидко замістити цей обсяг. І відповідно це призвело до нестачі на внутрішньому ринку. І через дефіцит ціни зросли протягом останнього місяця з 27 до 35 гривень за літр, тобто на 30%,

– стверджує Сергій Куюн, Директор "Консалтингової групи А-95"

Проте, як додає Куюн, з часом ціна на скраплений газ почне падати. Це станеться після того, як буде доставлено достатню кількість сировини в Україну.

А от вартість бензину та дизелю може впасти, оскільки накопичень цієї продукції є достатньо, щобільше, вона продовжує надходити з-за кордону.