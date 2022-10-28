Пальне дорожчатиме до 20% на рік: прогноз НБУ
Джерело:Національний банк України
Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося, проте вони все ще знаходяться на досить високому рівні. Тож у Нацбанку прогнозують, що пальне надалі дорожчатиме до 20% щороку.
Чому пальне дорожчатиме
Зростання цін на пальне сповільнювалося до 66.2% річних у вересні, хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. У НБУ це пояснили зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.
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Що стосується подальшого прогнозу, то регулятор припускає, що пальне дорожчатиме повільніше, до 20% на рік.
- З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту.
- З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.
Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію,
– резюмує НБУ у звіті.
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Скільки коштує пальне зараз на АЗС
- Ціна автогазу за тиждень (21 – 28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 51 копійку – до 28,36 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Еnkorr.
- Дизельне пальне теж додало в ціні за аналогічний проміжок часу. Його вартість в середньому зросла у мережах АЗС на 51 копійку.