Пальне дорожчатиме до 20% на рік: прогноз НБУ

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося, проте вони все ще знаходяться на досить високому рівні. Тож у Нацбанку прогнозують, що пальне надалі дорожчатиме до 20% щороку.

Чому пальне дорожчатиме

Зростання цін на пальне сповільнювалося до 66.2% річних у вересні, хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. У НБУ це пояснили зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

Читайте також Паспорт, репутація і квиток в кіно: як використовуватимуть NFT у майбутньому

Що стосується подальшого прогнозу, то регулятор припускає, що пальне дорожчатиме повільніше, до 20% на рік.

З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту.

З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.

Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію,

– резюмує НБУ у звіті.

, що нещодавно голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав скасування податку на пальне помилкою, підкресливши, що уряд "зараз її виправляє".

Детальніше Скасування податку на пальне було помилкою, – голова податкового комітету Гетманцев

Скільки коштує пальне зараз на АЗС

Ціна автогазу за тиждень (21 – 28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 51 копійку – до 28,36 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Еnkorr.

за тиждень (21 – 28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 51 копійку – до 28,36 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Еnkorr. Дизельне пальне теж додало в ціні за аналогічний проміжок часу. Його вартість в середньому зросла у мережах АЗС на 51 копійку.