Пальне дорожчатиме до 20% на рік: прогноз НБУ

28 жовтня 2022 , 16:19
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Джерело:

Національний банк України

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося, проте вони все ще знаходяться на досить високому рівні. Тож у Нацбанку прогнозують, що пальне надалі дорожчатиме до 20% щороку.

Чому пальне дорожчатиме

Зростання цін на пальне сповільнювалося до 66.2% річних у вересні, хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. У НБУ це пояснили зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

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Що стосується подальшого прогнозу, то регулятор припускає, що пальне дорожчатиме повільніше, до 20% на рік. 

  • З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту.
  • З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.

Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію,
– резюмує НБУ у звіті. 

Нагадаємо, що нещодавно голова податкового комітету Данило Гетманцев назвав скасування податку на пальне помилкою, підкресливши, що уряд "зараз її виправляє". 

Детальніше Скасування податку на пальне було помилкою, – голова податкового комітету Гетманцев

Скільки коштує пальне зараз на АЗС

  • Ціна автогазу за тиждень (21 – 28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 51 копійку – до 28,36 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Еnkorr.
  • Дизельне пальне теж додало в ціні за аналогічний проміжок часу. Його вартість в середньому зросла у мережах АЗС на 51 копійку. 

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Автор: Дар'я Вереньова