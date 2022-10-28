Почему горючее будет дорожать
Рост цен на горючее замедлялся до 66.2% годовых в сентябре, хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. В НБУ это объяснили уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.
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Что касается дальнейшего прогноза, то регулятор предполагает, что горючее будет дорожать медленнее, до 20% в год.
- С одной стороны, цены будут сдерживать постепенное понижение мировых цен на нефть.
- С другой – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими.
Однако эффекты переноса высоких цен на горючее будут продолжаться и в дальнейшем, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию,
– резюмирует НБУ в отчете.
Детальнее Отмена налога на топливо была ошибкой, – глава налогового комитета Гетманцев
Сколько стоит горючее сейчас на АЗС
- Цена автогаза за неделю (21-28 октября) в сетях АЗС выросла на 51 копейку – до 28,36 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.
- Дизельное горючее тоже прибавило в цене за аналогичный промежуток времени. Его стоимость в среднем выросла в сетях АЗС на 51 копейку.