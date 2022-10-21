Отмена налога на топливо – ошибка
Во время бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени" Гетманцев рассказал, что для того, чтобы вывести экономику из оцепенения, правительство отменило налоги или добровольное налогообложение малого бизнеса.
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Мы отменили налогообложение топлива практически полностью. Это, на мой взгляд, было ошибочно. Это слишком мера, но в тех условиях, наверное, мы имели право на такую ошибку. Сейчас ее исправляем.
Цена горючего на АЗС
Согласно данным Госстата, за сентябрь цена горючего снизилась и выглядит следующим образом:
- бензин А-92 подешевел на 1,2% до 47,9 гривны за литр,
- бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривны за литр,
- дизельное топливо – на 1,0% до 53,1 гривны за литр,
- автогаз подешевел больше всего – на 4,0% до 26,1 гривны за литр.