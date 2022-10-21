Скасування податку на паливо – помилка

Під час на бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" Гетманцев розповів, що для того аби вивести економіку з заціпеніння, уряд скасував податки чи добровільного оподаткування малого бізнесу.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ми скасували оподаткування палива практично повністю. Це, на мою думку, було помилково. Це надто міра, але за тих умов, напевне, ми мали право на таку помилку. Зараз її виправляємо.

Нагадаємо! 28 вересня Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Він становить для бензину, дизелю, біопалива – 100 євро за тисячу літрів, газу – 52 євро за тисячу літрів.

Ціна пального на АЗС

Згідно з даними Держстату, за вересень ціна пального знизилось й виглядає наступним чином:

бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривні за літр,

бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривні за літр,

дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривні за літр,

автогаз подешевшав найбільше – на 4,0% до 26,1 гривні за літр.

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