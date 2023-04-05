Паска цього року коштуватиме суттєво дорожче: як змінилась ціна за рік
За рік ціна паски зросла на майже 27%. В Інституті аграрної економіки порахували, що це відбулось в основному через здорожчання яєць. Продукт за рік зріс у ціні на практично 100%.
Ціна паски у 2023 році
Кілограм домашньої паски цього року обійдеться у 169,88 гривні, що на 26,8% дорожче, ніж торік.
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Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові:
- яйця – на 92%,
- цукор – на 20,5%,
- масло вершкове – на 21,9%,
- родзинки – на 16,7%.
Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.
Скільки коштуватиме великодній кошик
Великодній кошик на чотирьох осіб цьогоріч обійдеться українцям у близько 1 208,78 гривні проти 972 гривень у 2022 році. Тобто за рік він подорожчав на 24,4%. Йдеться про кошик з такими складовими: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль.
У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1 463,28 гривні. Це на 20,9% перевищує вартість торішнього кошика такого ж складу у 1 210 гривень.