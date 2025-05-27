Угорщина та Греція проти "вбивчого" зниження ціни на російську нафту

Єврокомісія виступає за зниження граничної ціни на російську нафту у новому пакеті санкцій. Проте ініціатива поки не має одностайної підтримки ані серед країн ЄС, ані серед партнерів по G7.

Як Єврокомісія хоче знизити ціну на російську нафту

Брюссель прагне запровадити жорсткіші санкції проти Росії, щоб змусити її до завершення війни в Україні. Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість зниження граничної ціни на експорт сирої нафти з Росії, яка постачається морем, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

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Єврокомісія пропонує знизити встановлене обмеження на вартість російської нафти з 60 до 45 доларів за барель.

Ми готові до додаткового тиску на Росію з боку Європи і сподіваємося, що інші партнери також будуть готові приєднатися,

– заявила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер.

Це обмеження хочуть внести до 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто знати! Граничну ціну на російську нафту країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель у грудні 2022 року. Обмеження забороняє торгувати нафтою з Росії, якщо її вартість перевищує цю межу.

Хто проти зниження ціни на російську нафту

Втім ініціативу Єврокомісії про зниження граничної ціни на нафту поки не підтримали всі 27 країн Євросоюзу та партнери по G7.

Минулого тижня міністри фінансів G7 зустрічалися у канадському місті Банфі. Тоді Канада запропонувала внести до спільної заяви за підсумками зустрічі пункт про зниження цінової межі на нафту.

Цю ініціативу підтримали представники ЄС і Франція, Німеччина та Італі, які входять до G7, а також Велика Британія. Однак у підсумку цей пункт так і не потрапив до фінального тексту. Як дізналося The Financial Times, це сталося за наполяганням міністра фінансів США Скотта Бессента. Міністерство фінансів США від коментарів відмовилося.

У підсумковому комюніке країни G7 лише пообіцяли продовжити вивчати всі можливі варіанти дій, включно з максимальним тиском, наприклад, подальшим посиленням санкцій, якщо припинення вогню не буде досягнуто,

– зазначає видання.

Тим часом деякі країни ЄС, такі як Угорщина та Греція, які раніше скептично ставилися до ідеї обмеження цін на нафту, досі теж не підтримали нову ініціативу Брюсселя.

Важливо! Раніше Україна закликала Євросоюз взагалі удвічі знизити граничну ціну на російську нафту – з 60 до 30 доларів за барель.