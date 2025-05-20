Як Євросоюз хоче знизити ціну на російську нафту

Вже цього тижня Євросоюз запропонує міністрам країн "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, яку постачають морем, з 60 до 50 доларів за барель. Новий захід у межах посилення тиску на Росію анонсував єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає 24 Канал з посиланням Reuters.

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У розмові із журналістами єврокомісар підтвердив, що планує внести пропозицію про знищення ціни на російську нафту під час зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, яка має відбутися цього тижня.

Варто нагадати! До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія та голова ради міністрів фінансів країн єврозони також беруть участь у зустрічах G7.

За словами Домбровскіса, цінові обмеження на нафту мають стати частиною нового пакета санкцій проти Росії.

Це те, що ми вже анонсували від імені Єврокомісії у межах 18-го пакету санкцій. Я очікую зацікавленості з боку інших партнерів G7 та певного обговорення,

– заявив Домбровскіс.

Навіщо G7 знижувати ціну на російську нафту

Граничну ціну на російську нафту, що перевозять морем, країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель у грудні 2022 року. Санкція забороняє торгувати російською нафтою, якщо ціна перевищує цей рівень. Також діє заборона на надання судноплавних і страхових послуг, якщо ціна перевищує цю межу.

Таке обмеження було покликане скоротити доходи Росії, щоб зменшити її фінансову спроможність фінансувати війну проти України, однак дозволяло уникнути дефіциту постачання нафти у світі.

Проте Росія знайшла обхід для санкцій і почала використовувати так званий "тіньовий флот", до якого входять танкери, що не користуються послугами страхових компаній західних країн.

Слід додати! Більшу частину часу російська нафта Urals продавалася вище встановленої межі у 60 доларів. Проте новий пакет санкцій ЄС направлений саме проте "тіньового флоту" Російської Федерації, щоб припинити цю практику.