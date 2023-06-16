Тариф на електроенергію зріс: скільки тепер платить населення за світло

З 1 червня для українців підняли тарифи на електроенергію, але платити за ними доведеться аж у липні, коли прийдуть квитанції. Сума зросла майже у два рази.

Як змінилася вартість електроенергії

Від червня усі українці незалежно від використаних кіловатів платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годин. Також зросла вартість розподілу світла, приблизно на 25 – 50%. Детально ознайомитися з підвищенням можна на ілюстрації.

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Для прифронтових територій вартість електроенергії не зміниться.

Проте до кінця червня компанії, які входять в підсанкційну групу VS Energy, обслуговуватимуть населення за старими цінами на розподіл, далі ціни можуть перерахувати. Серед них:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Як зекономити на платіжках за світло

Якщо особа не бажає платити за загальним тарифом, вона може оформити двозонний або тризонний спосіб оплати. Тобто за певні години використання електроенергії вона платитиме значно менше.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Щоб його оформити потрібно подати заяву на сайті обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет", оплатити платіжку, яка надійде на пошту і через два тижні особу переведуть на обраний тариф.