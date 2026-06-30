Тариф на світло для населення: яко буде ціна за електроенергію у липні

Тема комунальних тарифів актуальна для українців завжди. На тлі повномасштабного вторгнення можливість заздалегіль планувати свої витрати є важливим.

Яким буде тариф на світло для населення у липні

Про актуальні ціни на електроенергію раніше повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Чинний тариф за світло становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде актуальним щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Такою є ціна електроенергії для населення.

У період з 1 жовтня по 30 квітня пільговий тариф становитиме – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць.

А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Таким чином, уряд прагне підтримати українців у важкі часи. Тобто фінансове навантаження на українські родини буде меншим у зв'язку з фіксованими тарифами.

Що ще слід знати про ціни на електроенергію

Очікується, що вже з 1 липня тариф на світло для бізнесу підвищать на понад 21%. Якщо ж будуть зміни в вартості електроенергії, то це вплине на собівартість продукції в Україні.

Ціна на електроенергію у Європі також зросли. Однак там причиною стала аномальна спека.