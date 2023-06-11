Тариф на світло підняли: як тепер платити за світло менше

З червня для населення в Україні підняли тарифи на світло, а це означає, що платіжка для більшості сімей зросте. Щоб витрачати менше на електроенергію 24 Канал підготував для читачів декілька способів ефективної економії у теперішніх умовах.

Зараз чимало домівок українців оснащені бойлерами, електроплитами, електрокотлами та іншими благами цивілізації. Втім усі ці прилади споживають електроенергію, а отже у будь-якому випадку це впливає на гаманець.

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Як заощаджувати світло правильно

Купуйте заощаджувальні прилади;

що з 1 червня в Україні підняли тариф на електроенергію до 2,64 гривні за кіловат-годину. Відтак середня сума у платіжках громадян приблизно зросте на суму до 250 гривень. Раніше тарифи складали 1,44 гривні та 1,68 гривні залежно від кількості спожитої електроенергії щомісяця.

Спеціальні електронні прилади з таймером на сьогодні є must-have для більшості населення. Бо ж ви напевно знаєте, що звичайні зарядні пристрої від телефонів чи будь-якого іншого приладу споживають електроенергію навіть тоді, коли ми не заряджаємо пристрої. Все через те, що ми залишаємо їх увімкненими у розетку. Натомість таймери-розетки можуть розв'язати цю проблему й заощадити вам декілька гривень.

Вимикайте прилади, які ви не використовуєте;

Легкий і водночас незатратний спосіб заощадити на світлі. Для цього потрібно усього лишень вимикати вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Як от телевізор, у якому маленький світлодіод, може накрутити в рік декілька кіловатів.

Купуйте LED лампи;

Якщо ви їх вже придбали – це добре. Але якщо є такі, хто цього ще досі не зробив, то зараз саме час. Лампи старого зразка нагріваються, а це додаткова енергія, за яку ми переплачуємо.

Встановіть розумний лічильник;

Нагадуємо, що тарифи у нічний проміжок часу, а це з 23 години ночі по 7 годину ранку, нижчі у майже два рази, ніж вдень. Саме тому двотарифний або тризонний лічильники стануть при нагоді, якщо ви маєте на меті заощадити кошти на платі за електроенергію.

Користуйтесь технікою з "еко" режимом;

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу); 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу); 7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф); 23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Такий режим створювався спеціально для того, щоб економити кошти. Тому під час покупки будь-якої техніки враховуйте цей момент. Запам'ятайте, що звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.

Скільки споживають електроенергії різні прилади / Інфографіка 24 Каналу