Курс злотого в останній день жовтня: скільки потрібно віддати за 100 злотих

31 жовтня 2024, 13:33
Читать новость на русском
Автор: Катерина Добровольська

Курс злотого демонструє незначні коливання. Втім, нині купити 100 злотих може бути вигідніше, ніж завтра. А от чи варто обмінювати валюту, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 31 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,27 гривні (+2 копійки від 30 жовтня).

Читайте також: Долар і євро подешевшали на чорному ринку та в обмінниках

Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках відчув незначні коливання лише на міжбанку. В обмінниках вартість валюти залишилась без змін.

  • За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (-5 копійок від 30 жовтня) та продаж – 10,45 гривні (без змін).

  • Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні за 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, потрібно буде віддати 1 027 гривень. Якщо купувати їх у банках або обмінниках, то сума буде дещо вищою –  близько 1 045 гривень. Втім, кінцева вартість валюти буде залежати від фінансової установи, де ви будете здійснювати валютну операцію.

Чи варто обмінювати 100 злотих

Водночас при обміні злотих на гривні, вигідніше звернутися до обмінників, ніж до банків. Річ у тім, що там можна отримати за 100 золотих аж 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума буде меншою – приблизно 1 015 гривень.