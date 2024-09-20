Злотий змінився: який курс купівлі та продажу на сьогодні

20 вересня 2024, 14:05
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Автор: Валерія Городинська

Курс злотого за останню добу подорожчав як від НБУ, так і в обмінниках. Втім цей ріст був несуттєвим. В банках ціна купівлі валюти залишається без змін, а от курс продажу втратив декілька копійок.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 20 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,84 гривні (+4 копійки). Валюта лише несуттєво подорожчала проти курсових показників 19 та 18 вересня. 

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Курс злотого в банках та обмінниках

Станом на ранок 20 вересня, за даними "Мінфіну":

  • купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (без змін) та продаж – по 10,86 гривні (-2 копійки);
  • водночас обмінники купують злоті по 10,77 гривні (+2 копійки), а продають – вже по 10,87 гривні (+2 копійки).

У скільки обійдуться 100 злотих в Україні?

У банках 100 злотих обійдуться в середньому близько 1 086 гривень. Це нині дешевше всього на одну гривню, аніж в обмінниках, де 100 злотих коштуватимуть 1 087 гривень. Однак варто пам'ятати, що кінцева вартість залежатиме від фінустанови, де особа придбає валюту.