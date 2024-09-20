Злотий змінився: який курс купівлі та продажу на сьогодні
20 вересня 2024, 14:05Читать новость на русском
Курс злотого за останню добу подорожчав як від НБУ, так і в обмінниках. Втім цей ріст був несуттєвим. В банках ціна купівлі валюти залишається без змін, а от курс продажу втратив декілька копійок.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на 20 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,84 гривні (+4 копійки). Валюта лише несуттєво подорожчала проти курсових показників 19 та 18 вересня.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Станом на ранок 20 вересня, за даними "Мінфіну":
- купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (без змін) та продаж – по 10,86 гривні (-2 копійки);
- водночас обмінники купують злоті по 10,77 гривні (+2 копійки), а продають – вже по 10,87 гривні (+2 копійки).