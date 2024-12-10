Зростає на очах: польський злотий дорожчає в Україні

Курс польського злотого в Україні продовжує зростати. Лише після вихідних валюта додала +4 копійки у вартості. Як реагують банки та обмінники на здорожчання валюти, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 10 грудня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,29 гривні (+2 копійки від 9 грудня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,40 гривні (+4 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,26 гривні (+3 копійки), а продають – уже по 10,40 гривні (+5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 029 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень – у банках та 1 040 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 026 гривні, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.