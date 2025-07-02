Ціни на алкоголь, тютюн та солодкі напої пропонують підвищити

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує підвищити ціни на шкідливі продукти щонайменше на 50%. Це потрібно через поширення хвороб.

Як хочуть підвищити ціни

Нова ініціатива закликає країни підвищити реальні ціни на тютюн, алкоголь та солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВООЗ.

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Це планують зробити за допомогою податків на охорону здоров'я, що має на меті стримувати хронічні захворювання. Це потрібно, адже системи охорони здоров'я зазнають величезного навантаження через зростання неінфекційних захворювань (НІЗ) та зростання державного боргу.

За оцінками фахівців, НІЗ, включаючи хвороби серця, рак та діабет, є причиною понад 75% усіх смертей у світі.

Споживання тютюну, алкоголю та солодких напоїв підживлює епідемію НІЗ. Нещодавній звіт показує, що одноразове підвищення цін на ці продукти на 50% може запобігти 50 мільйонам передчасних смертей протягом наступних 50 років,

– повідомили у ВООЗ.

Ініціатива має мету – залучити 1 трильйон доларів протягом наступних 10 років.

Податок на тютюн у ЄС хочуть підвищити

Європейська комісія хочуть підвищити податок на сигарети, самокрутки й сигари. У документі Комісія викладає три різні сценарії, але вона надає перевагу найбільшому збільшенню податку, яке принесе додаткові податкові надходження у розмірі 15,1 мільярда євро.

Минулого року 16 країн, очолюваних Нідерландами, звернулися до Комісії з листами, в яких зазначили, що різні національні податкові ставки спотворюють єдиний ринок блоку.

Багато країн також закликали до оновлення директиви, прийнятої у 2011 році, щоб включити нові продукти, які, на їхню думку, особливо популярні серед дітей та молоді. Однак Італія, Греція та Румунія закликали до більшої обережності.

Електронні сигарети з вмістом нікотину понад 15 міліграмів на мілілітр оподатковуватимуться за ціною 0,36 євро за мілілітр рідини, а ті, що не перевищують цього порогу, – за ціною 0,12 євро.