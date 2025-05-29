Податкова взялася за бізнес

Це на 87,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, інформує 24 Канал.

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Крім штрафів, податкова ініціювала вилучення тютюнової продукції на понад 20 мільйонів гривень. Серед показових випадків – накладення штрафу понад 600 тисяч гривень на мережу магазинів із Житомирської області через продаж сигарет без використання касових апаратів.

Незаконне виробництво

Також у Хмельницькій області на порушників, які організували незаконне виробництво та реалізацію тютюнових виробів, очікує штраф у 900 тисяч гривень. Цих осіб виявили під час спільної перевірки податкової та правоохоронців.

"Штрафи – це не самоціль. Ми прагнемо не точково карати, а системно боротися з тіньовим обігом підакцизної продукції, створюючи чесні умови гри для всіх", – підкреслив Кравченко.

Він також закликав громадян повідомляти про порушення та пообіцяв оперативну реакцію на такі сигнали.