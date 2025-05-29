Налоговая взялась за бизнес

Это на 87,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, информирует 24 Канал.

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Кроме штрафов, налоговая инициировала изъятие табачной продукции на более 20 миллионов гривен. Среди показательных случаев – наложение штрафа более 600 тысяч гривен на сеть магазинов из Житомирской области из-за продажи сигарет без использования кассовых аппаратов.

Незаконное производство

Также в Хмельницкой области на нарушителей, которые организовали незаконное производство и реализацию табачных изделий, ожидает штраф в 900 тысяч гривен. Этих лиц обнаружили во время совместной проверки налоговой и правоохранителей.

"Штрафы – это не самоцель. Мы стремимся не точечно наказывать, а системно бороться с теневым оборотом подакцизной продукции, создавая честные условия игры для всех", – подчеркнул Кравченко.

Он также призвал граждан сообщать о нарушениях и пообещал оперативную реакцию на такие сигналы.