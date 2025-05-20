Поступления от акцизного налога выросли

Так бюджет к плану получил дополнительно 10,8 миллиарда гривен или +24,7% к показателю доходов, сообщает 24 Канал на Государственную налоговую службу.

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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 53,3 % или на 18,9 млрд гривен,

– говорится на сайте Налоговой.

В частности, в апреле 2025 года поступило 15,7 миллиарда гривен акцизного налога. Показатель доходов выполнен на 111,4 %. И это позволило дополнительно привлечь в бюджет 1,6 миллиарда гривен.

Это больше на 4,1 миллиарда гривен (или на 35,8 %), если сравнивать с апрелем прошлого года.

Важно! Показатели доходов выполнены благодаря дополнительным поступлениям по произведенным в Украине и ввезенных табачных изделиях.