Бензин і дизель продовжують дешевшати, а у грудні ціни можуть знизитися ще на 5-6 гривень за літр. Водночас важливі якість дешевого бензину та характеристики зимового дизелю, які можуть створити проблеми водіям під час морозів.

Український ринок пального поступово виходить із періоду високих цін: бензин і дизель дешевшають, а на окремих АЗС А–95 уже продають менш ніж за 80 гривень за літр. Завдяки покращенню постачання та збільшенню пропозиції на ринку тенденція до зниження вартості може зберегтися і в грудні. За прогнозом експерта, пальне має потенціал подешевшати ще на 5–6 гривень за літр.

Однак цінове послаблення супроводжується новими ризиками для водіїв. У дешевому сегменті виникають питання до якості бензину, а напередодні морозів – і до фактичної морозостійкості зимового дизелю. Чому пальне дешевшає, наскільки тривалим може бути цей тренд і на чому не варто економити перед зимою, розбирався 24 Канал.

Ціни на пальне наприкінці листопада: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

На українському паливному ринку зараз спостерігаються різноспрямовані тенденції. Бензин і дизель поступово втрачають у ціні, тоді як автогаз дорожчає. Така динаміка пояснюється відмінностями у постачанні та ринковій кон'юнктурі, які впливають на кожен вид пального окремо.

За останній місяць середня вартість бензину А-95, за даними моніторингу 24 Каналу, знизилася приблизно на 8,4 гривні за літр, дизельного пального – майже на 7 гривень. Автогаз, навпаки, подорожчав приблизно на 6,6 гривні.

Станом на 26 листопада бензин А-95 коштує в середньому 81,5-83,3 гривні за літр, дизель – 96,5-98,2 гривні, автогаз - 61,5-62,8 гривні.

Цікаво! На різних АЗС ціни суттєво відрізняються. А-95 можна знайти за 76,70-85,90 гривні, дизель – за 93,70-101 гривню за літр. Тож вибір заправки дає змогу заощадити, особливо водіям, які регулярно заправляють повний бак.

Проте на тлі активного здешевлення дедалі важливішим стає питання, за рахунок чого формується нижча ціна та чи не впливає вона на якість пального.

Чи варто водіям чекати ще нижчих цін у грудні

Нинішнє здешевлення, за оцінкою директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна для 24 Каналу, ще не завершилося. Експерт вважає, що ціни на бензин і дизель можуть продовжити знижуватися, причому додаткове здешевлення можливе вже у грудні.

Експерт очікує, що за підсумками листопада сумарне зниження цін може становити близько 10 гривень за літр. У грудні, за його оцінкою, ціни можуть знизитися ще на 5-6 гривень за літр.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Ціни падають, продовжують падати, мають потенціал. Я думаю, що десь там у листопаді будемо мати сумарно в підсумку десь 10 гривень на літрі. І ще збереження потенціалу десь в районі 5-6 гривень на грудень.

Це не означає, що всі АЗС обов'язково знизять цінники на однакову суму. Йдеться про можливості ринку, реалізація яких залежатиме від закупівельної вартості пального, обсягів імпорту, логістики та конкуренції між мережами.

Прогнозувати, якими будуть ціни на початку 2027 року, експерт поки не береться. За його словами, ситуація на паливному ринку може змінитися досить швидко, тому довгострокові оцінки наразі не мають достатньої визначеності.

Що стоїть за падінням цін на пальне

Однією з головних причин здешевлення стала зміна ситуації з постачанням. Якщо в жовтні український ринок відчував дефіцит різних марок пального, то в листопаді обсяги підвезення суттєво зросли. Це зменшило напруження та дозволило ринку перейти до більш спокійної роботи.

Сергій Куюн зазначає, що протягом листопада Україна отримала значно більше пального, а проблем із наявністю основних позицій наразі немає.

Ринок дуже сильно підлився, як ми кажемо, в листопаді. В жовтні реально була важка ситуація, був дефіцит по всіх марках. Зараз бачимо, що за листопад підвезли дуже гарно пальне, зараз немає проблем з жодною позицією, і це, до речі, теж сприяє динамічному зниженню ціни,

– пояснив експерт.

Збільшення пропозиції послабило ціновий тиск на ринку. Коли дефіциту немає, постачальники та мережі можуть активніше конкурувати за покупців, а це створює додаткові передумови для зниження вартості пального.

Однак український ринок залишається залежним від імпортного пального. Тому закупівельні ціни, логістика та ситуація на міжнародному ринку можуть вплинути на подальшу динаміку. Нинішнє здешевлення не означає, що ціни й надалі рухатимуться лише вниз.

Чому дешевий бензин може бути не найкращим вибором для водіїв

Зниження цін посилює конкуренцію між АЗС, але водночас актуалізує питання якості бензину, особливо у дешевому сегменті. За словами Сергія Куюна, під час вибіркових перевірок, які проводили цього тижня, в окремих дешевих марках бензину виявили підвищений вміст спирту.

Експерт пояснює, що додавання спиртових компонентів може використовуватися для здешевлення бензину, однак надмірна їх кількість здатна змінювати характеристики продукту, зокрема його фракційний склад.

Буквально цього тижня ми зробили вибіркові проби й бачимо, що саме дешеві марки пального мають дуже високий вміст спирту. Тобто туди додають багато спирту, щоб здешевити пальне,

– зазначив Куюн.

За його словами, такі зміни можуть впливати на витрату бензину та роботу двигуна. Тому нижчий цінник не завжди означає, що водій у підсумку витратить менше грошей. Якщо автомобіль споживатиме більше пального або його робота погіршиться, економія на заправці може виявитися сумнівною.

Куюн пов'язує подібні проблеми з періодами високих цін на нафтопродукти, коли виробники та продавці мають більше стимулів скорочувати собівартість. Водночас результати вибіркових проб не дають підстав робити висновки про якість усього бензину на українському ринку.

Як перші морози перевірять якість зимового дизелю

Перші серйозні морози стануть показовою перевіркою для зимового дизелю. Саме за низьких температур проявляється, наскільки фактичні характеристики пального відповідають заявленим: дизель, який нормально працює за плюсової температури, може створити проблеми із запуском двигуна під час похолодання.

Сергій Куюн радить водіям дизельних авто не орієнтуватися виключно на найнижчу ціну, особливо на початку морозного сезону. У цей період важливіше переконатися, що на АЗС продають пальне з відповідними зимовими характеристиками.

Краще десь там, може, переплатити, але це хоча б гарантує, що не замерзнете. Тому що потім, коли всі вже там наїдяться, намерзнуться, тоді вже будуть дивитися. Але оцей перший мороз треба, оцей період треба буде особливо обачити,

– наголосив експерт.

Різниця в кілька гривень за літр може бути незначною порівняно з витратами, які виникнуть у разі проблем із пальним у мороз. Тому для власників дизельних автомобілів вибір перевіреної АЗС і відповідної сезонної марки має особливе значення.

Таким чином, нинішнє здешевлення бензину та дизелю має ринкові передумови: постачання покращилося, дефіцит відступив, а конкуренція між мережами посилюється. За прогнозом Сергія Куюна, потенціал для подальшого зниження цін зберігається і в грудні.

Водночас водіям не варто орієнтуватися лише на цінник. На тлі конкуренції між АЗС та переходу на зимові марки важливими залишаються якість бензину й морозостійкість дизелю. Адже реальна економія залежить не лише від суми в чеку, а й від того, наскільки безпроблемно автомобіль працюватиме після заправки.