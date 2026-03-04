Різкий стрибок цін на пальне: українські заправки мають якнайшвидше дати пояснення

В Україні різко зросли ціни на бензин та дизель, і Антимонопольний комітет України почав перевірку цього явища. Зокрема, до операторів ринку направили вимоги з проханням у найкоротші строки пояснити причини стрімкого підвищення вартості палива.

В АМКУ попередили, що у разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції будуть вжиті відповідні заходи.

Дивіться також Ціни на пальне летять угору: Гетманцев закликав АЗС "схаменутися" і вжив заходів

Від заправок вимагають звіти: що про це відомо?

Антимонопольний комітет України розпочав контрольні заходи у відповідь на різке підвищення цін на бензин і дизельне пальне на українських автозаправних станціях на початку березня 2026 року.

Комітет направив учасникам ринку вимоги надати інформацію, необхідну для з’ясування причин здорожчання, з максимально стислими строками надання даних. Після отримання інформації проведуть оперативний аналіз і, у разі виявлення ознак порушення законодавства, вживатимуть відповідних заходів реагування.

В АМКУ підкреслили, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою, і ринок повністю залежить від імпорту нафтопродуктів. Це означає, що коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального для українських споживачів. Також у комітеті зазначили, що подорожчання має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Які ціни на пальне зараз?

На АЗС кількох великих мереж преміальні марки бензину вже наблизилися до 81 гривень за літр, а звичайний А‑95 і дизель перевищили 70,99 гривні за літр у провідних мережах. При цьому деякі оператори продають бензин вже по 74 гривні та більше, залежно від бренду та регіону.

Експерти пов’язують стрімке зростання цін з ескалацією конфлікту на Близькому Сході, що спричинило підвищення світових цін на нафту та нафтопродукти. Раніше ринок також фіксував значне зростання вартості бензину за кілька днів, що викликало занепокоєння серед автовласників і водіїв.

Паливний ринок в Україні залишається залежним від світових тенденцій, зокрема змін на біржах та геополітичних ризиків. Водночас у парламенті та експертному середовищі вже звучали заяви про необхідність стримування необґрунтованого зростання цін та контролю над ситуацією з боку державних регуляторів.

Чи можливий дефіцит пального?