Різкий стрибок цін на пальне: українські заправки мають якнайшвидше дати пояснення
- Антимонопольний комітет України розпочав перевірку зростання цін на бензин і дизель, вимагаючи від операторів ринку пояснень щодо причин подорожчання.
- Ціни на бензин в Україні різко зросли, досягнувши 81 гривні за літр для преміальних марок.
В Україні різко зросли ціни на бензин та дизель, і Антимонопольний комітет України почав перевірку цього явища. Зокрема, до операторів ринку направили вимоги з проханням у найкоротші строки пояснити причини стрімкого підвищення вартості палива.
В АМКУ попередили, що у разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції будуть вжиті відповідні заходи.
Від заправок вимагають звіти: що про це відомо?
Антимонопольний комітет України розпочав контрольні заходи у відповідь на різке підвищення цін на бензин і дизельне пальне на українських автозаправних станціях на початку березня 2026 року.
Комітет направив учасникам ринку вимоги надати інформацію, необхідну для з’ясування причин здорожчання, з максимально стислими строками надання даних. Після отримання інформації проведуть оперативний аналіз і, у разі виявлення ознак порушення законодавства, вживатимуть відповідних заходів реагування.
В АМКУ підкреслили, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою, і ринок повністю залежить від імпорту нафтопродуктів. Це означає, що коливання світових цін безпосередньо впливають на роздрібну вартість пального для українських споживачів. Також у комітеті зазначили, що подорожчання має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.
Які ціни на пальне зараз?
На АЗС кількох великих мереж преміальні марки бензину вже наблизилися до 81 гривень за літр, а звичайний А‑95 і дизель перевищили 70,99 гривні за літр у провідних мережах. При цьому деякі оператори продають бензин вже по 74 гривні та більше, залежно від бренду та регіону.
Експерти пов’язують стрімке зростання цін з ескалацією конфлікту на Близькому Сході, що спричинило підвищення світових цін на нафту та нафтопродукти. Раніше ринок також фіксував значне зростання вартості бензину за кілька днів, що викликало занепокоєння серед автовласників і водіїв.
Паливний ринок в Україні залишається залежним від світових тенденцій, зокрема змін на біржах та геополітичних ризиків. Водночас у парламенті та експертному середовищі вже звучали заяви про необхідність стримування необґрунтованого зростання цін та контролю над ситуацією з боку державних регуляторів.
Чи можливий дефіцит пального?
У відповідь на інформацію про різке зростання цін на пальне найбільші мережі АЗС запевнили, що підстав для занепокоєння щодо дефіциту немає.
У пресслужбі ОККО повідомили 24 Каналу, що наразі жодних ризиків нестачі пального не фіксують. Постачання здійснюється у плановому режимі, а мережа повністю забезпечена необхідним ресурсом.
У компанії БРСМ-Нафта також зазначили, що ринок залишається стабільним. За їхніми словами, ресурсів достатньо, логістика працює без збоїв, а всі поставки відбуваються у штатному режимі.
Подібну позицію висловили й в пресслужбі UPG. Там наголосили, що підстав говорити про можливий дефіцит немає, адже за останні роки структура імпорту пального в Україні суттєво диверсифікована. Зокрема, компанія постачає дизель із нафтопереробних заводів у США, а бензин імпортує з Німеччини.
Таким чином, попри зростання цін на АЗС, оператори ринку запевняють: перебоїв із постачанням пального наразі не очікується.