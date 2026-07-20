Ціни на пальне підуть до весняних піків: скільки коштуватимуть бензин і дизель в Україні

Пальне на заправках України знову дорожчає під впливом ескалації на Близькому Сході й спровокованого нею чергового стрибка цін на нафту. Однак ключовою проблемою нині є не вартість сировини, а її постачання та переробка.

Чому пальне в Україні подорожчало

Ціни на пальне в Україні можуть рухатися в бік максимумів у часи весняної кризи, пов'язаної з війною в Ірані й блокуванням Ормузької протоки. Бензин та дизпальне можуть здорожчати щонайменше на 6 – 7 гривень. Про це пише директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у фейсбуці.

За словами експерта, зростання цін на світовому ринку пального почалося 7 липня, проте в Україні подорожчання вдалося стримати на 2 тижні завдяки наявності запасів ресурсів у трейдерів. Проте з огляду на вичерпання запасів ціни на стелах АЗС почали зростати. За даними Консалтингової групи А-95, у середньому за минулий тиждень бензин у роздрібі подорожчав на 1,95 гривні, а дизель – на 2,78 гривні.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн наводить дві ключові причини зростання цін на пальне в Україні:

1. Загострення на Близькому Сході. Нова фаза війни в Ірані й блокада Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового експорту нафти й нафтопродуктів, спричинили стрибок цін на нафту марки Brent до понад 90 доларів за барель (яка до цього падала нижче 72 доларів). Дизпальне подорожчало до 1 200 доларів за тонну, хоч раніше ціна опускалася до 875 доларів за тонну.

2. Дефіцит нафтопродуктів у Європі. Постачання нафти на європейські нафтопереробні заводи впало. Водночас Росія припинила експорт дизпального й почала скуповувати бензин на світовому ринку.

Додатковий тиск на ціни спричиняє й перехід на європейський стандарт пального з вмістом біоетанолу E10, який відбувся в Україні з 1 липня.

Виготовити такий обсяг виявилося проблематично, є проблеми з логістикою, тому на окремих колонках бачимо нулі навпроти бензину А-95. Зранку нулів стало менше, але напруга відчувається,

– зазначає експерт Сергій Куюн.

Зауважимо, що аналітики Morgan Stanley констатують дефіцит дизельного пального по всій Європі через проблеми з постачанням і прогнозують падіння запасів ресурсу до багаторічних мінімумів станом на кінець року, пише Bloomberg.

За словами експерта паливного ринку Дмитра Льоушкіна в коментарі "Київ24", ціни на пальне в Європі перебувають під тиском не стільки зростання вартості нафти, скільки нестачі потужностей для переробки та готового пального. Крім того, Європа втратила значну частину постачань нафтопродуктів із Росії, Білорусі, Туреччини, Індії та Казахстану в період жнив, який характеризується додатковим зростанням попиту.

Становище паливного ринку в Європі напряму впливає на ситуацію у залежній від імпорту нафтопродуктів Україні.

Яких цін на пальне слід чекати найближчим часом

За прогнозом експерта Сергія Куюна з огляду на поточні гуртові ціни, водіям в Україні варто очікувати такого підвищення середніх цін на пальне:

дизель – з 79 гривень нині до щонайменше 86 гривень за літр ;

; бензин А-95 – з 77 гривень до мінімум 83 гривень за літр.

Експерт припускає, що нова фаза паливної кризи у світі може бути складнішою за весняну, оскільки на найближчі два місяці припадає пік сезонного споживання пального, а запаси нафти й нафтопродуктів виснажені та не встигли відновитися.

За оцінками експерта Дмитра Льоушкіна, літр пального в Україні може подорожчати щонайменше на 8 – 10 гривень. Ще наприкінці минулого тижня мережі АЗС почали переглядати системи знижок, а 20 липня відбулося помітне підвищення цін.

Зазначимо, що навесні 2026 року пікові ціни на бензин А-95 в Україні сягали в середньому майже 76 гривень за літр, тоді як дизель коштував понад 91 гривню.

Нагадаємо, що відновлення бойових дій між США та Іраном відбулося 7 липня. Американські військові завдали ударів по цілях, а згодом оголосили про нову блокаду іранських суден та їхніх клієнтів. Ескалація вчергове сколихнула світові ринки, тож ціни на нафтопродукти почали зростати.

До прикладу, ціна бензину у США знову перевищила позначку 4 долари за галон. Загалом, середні ціни на цей вид пального у Сполучених Штатах зросли приблизно на 30% від початку війни проти Ірану.