Про це повідомляє The New York Times.

Що відбувається між США та Іраном?

Як повідомляє NYT, у листі, який Дональд Трамп надіслав керівництву Конгресу в п'ятницю, 10 липня, він зазначив, що 7 липня американські військові завдали "оборонних ударів по цілях на території Ірану".

За словами журналістів, це повідомлення знову загострило суперечку між Білим домом і Конгресом США щодо повноважень американського президента продовжувати воєнні дії проти Ірану без схвалення законодавців.

Раніше обидві палати Конгресу вже проголосували за те, щоб зобов'язати президента США припинити бойові дії або отримати дозвіл на їх продовження. Водночас адміністрація Білого дому наполягає, що Трамп діє в межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач.

Нагадаємо, 13 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відновлюють блокаду Ірану: вона поширюватиметься лише на іранські судна та їхніх клієнтів.

Водночас Ормузька протока, за словами президента США, залишатиметься відкритою. Вашингтон також отримуватиме компенсацію в розмірі 20% від вартості всіх вантажів, що перевозяться через протоку.

Ці заяви Трампа пролунали після того, як США завдали чергової хвилі ударів по Ірану. Американські військові уразили близько 140 військових об'єктів та використовували для цього літаки, БпЛА та кораблі, які запускали високоточні боєприпаси із суші та моря.

Серед цілей були ракетні та безпілотні комплекси, військово-морські об'єкти, склади боєприпасів, вузли зв'язку, а ще прибережні пункти спостереження.