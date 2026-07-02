Вже у 12 регіонах: бензин у Росії коштує дорожче, ніж у США

Паливна криза у Росії підняла ціни на АЗС у російських регіонах вище, ніж у США. Станом на кінець червня у 12 суб'єктах країни бензин А-92 коштував дорожче, ніж його американський аналог Regular.

Що відбувається з цінами на бензин у Росії

Про це свідчать дані Росстату та розрахунки російського медіа The Moscow Times.

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За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), бензин марки Regular у США в середньому коштує 3,8470 долара за галон, або 1,0164 долара за літр.

За офіційним курсом Центрального банку Росії станом на 29 червня – дату останнього звітного періоду Росстату – вартість становить 78,32 рубля за літр.

Дорожче А-92 коштує у таких регіонах:

Якутії (78,43 рубля за літр);

Забайкальському краї (78,78 рубля);

на Сахаліні (79,05 рубля);

в Магаданській області (79,91 рубля).

Вищі ціни зафіксовано в Калмикії (80,52 рубля), Кабардино-Балкарії (81,24 рубля), на Камчатці (85,41 рубля за літр), у Дагестані (89,43 рубля), Чечні (90,22 рубля) та Республіці Тива (97,44 рубля).

За даними Росстату, вищими за американські стали ціни на бензин марки А-92 в окупованих Криму та, зокрема, Севастополі – 81,08 і 97,95 рубля за літр відповідно.

Водночас реальні ціни на бензин на півострові значно перевищують офіційну статистику. Як зазначили російські ЗМІ, у Севастополі вони сягають 199 рублів за літр, а загалом у Криму – 185–200 рублів за літр.

Загалом по Росії, за даними Росстату, за минулий тиждень бензин подорожчав на 1,6%, а з початку червня – на 6,7%. Це стало найбільшим місячним зростанням із 2009 року

Ба більше, річні темпи зростання цін наблизилися до 20% та стали найвищими за останні 16 років. Наразі АЗС великих нафтових компаній продають бензин за цінами, які близькі до докризових, а приватні заправки підняли вартість пального до 120 – 140 рублів за літр.

На дрібнооптовому ринку, нафтобази в центральній частині Росії продають бензин А-92 приблизно по 114 – 118 рублів за літр, а А-95 – по 125–128 рублів за літр.

Таким чином, росіяни

Що ще відомо про ситуацію з бензином

Росія вже попросила Казахстан про допомогу, й країна погодилась надати підтримку Москві на тлі паливної кризи. Астана готується поставити Кремлю бензин А-92 та А-95 у липні та серпні.

Водночас окупований Крим став епіцентром кризи. Там влада запровадила жорсткі обмеження.