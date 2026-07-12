Українські удари по НПЗ дедалі болючіші для Росії: бензин стрімко дорожчає, – ISW

У Росії в червні 2026 різко зросли ціни на бензин. Однією з головних причин кризи стало посилення українських далекобійних ударів по нафтопереробних заводах і підприємствах із виробництва пального.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 11 липня.

Як зросли ціни на бензин у Росії?

Як повідомляє російське державне інформагентство Интерфакс із посиланням на дані Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), у червні 2026 року ціни на бензин для споживачів зросли в середньому на 6,88%. Для порівняння, у травні зростання становило 0,85%, у квітні – 0,61%, у березні – 1,08%, у лютому – 0,61%, а в січні – 1,35%.

За наявними даними, у червні ціни на бензин АІ-92 зросли на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне подорожчало на 7,1%.

Також росіяни повідомляють, що за період із червня 2025 року до червня 2026 року роздрібні ціни на бензин зросли на 19,9%. Для порівняння, за весь 2024 рік зростання становило 11,13%, а за весь 2025 рік – 10,78%.

За словами аналітиків ISW, посилення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі та маршрутах постачання до тимчасово окупованих територій призвело до скорочення запасів бензину й інших видів пального. Саме це і стало головною причиною різкого стрибка цін на пальне в Росії у червні 2026 року.

Нині дефіцит бензину спостерігається щонайменше у 78 із 83 федеральних суб'єктів Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Аналітики вважають, що Україна й надалі посилюватиме кампанію ударів, тоді як Росія досі не змогла усунути проблеми у своїй системі протиповітряної оборони, які забезпечили ефективність українських атак. Усе це може ще більше поглибити дефіцит пального не лише для цивільного населення, а й для російської військової логістики в тилових районах і поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, зранку 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.