На тлі атак на НПЗ: ціни на бензин у Росії сягнули піврічного максимуму

Вперше за шість місяців в Росії ціна на тонну бензину марки АІ-95 перевищила позначку в 60 000 рублів. Крім того, подорожчало й інше паливо.

Вартість палива зростає

Вартість палива в Росії на біржі зростає на тлі атак безпілотників на нафтопереробні підприємства. 13 березня бензин АІ-95 подорожчав на 1,88% – до 60,569 тисячі рублів за тонну. Це максимальна позначка із кінця вересня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Крім цього, низку НПЗ було зупинено на позапланові ремонти унаслідок атак та виходу з ладу обладнання. Це становить значну частку втрат у нафтопереробній галузі країни-агресора.

Що відомо про атаки на НПЗ

Історичний максимум для АІ-95 у Росії зафіксували 7 вересня, ціна становила 76,876 тисячі рублів за тонну.

Нещодавні атаки українських безпілотників призвели до зупинки декількох ключових нафтопереробних заводів у Росії, що становить значну частку втрат у нафтопереробній галузі країни-агресора. Відтак, йдеться про одразу три нафтопереробні заводи Росії:

у Рязані;

у Кстово (Нижньогородська область);

у Кіріши (Ленінградська область).

Додатково було повідомлено про призупинення роботи Новошахтинського нафтопереробного заводу, що знаходиться у Ростовській області.

Рязанський НПЗ, який зазнав удару, є одним з найбільших у Росії та важливим постачальником моторного палива для Москви та прилеглих регіонів, виробляючи 17,1 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. Отже, збиток від атаки дронів може призвести до зниження загальної потужності первинної переробки на заводі на 70% на період відновлення.