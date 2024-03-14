Вартість палива зростає
Вартість палива в Росії на біржі зростає на тлі атак безпілотників на нафтопереробні підприємства. 13 березня бензин АІ-95 подорожчав на 1,88% – до 60,569 тисячі рублів за тонну. Це максимальна позначка із кінця вересня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Крім цього, низку НПЗ було зупинено на позапланові ремонти унаслідок атак та виходу з ладу обладнання. Це становить значну частку втрат у нафтопереробній галузі країни-агресора.
Що відомо про атаки на НПЗ
Нещодавні атаки українських безпілотників призвели до зупинки декількох ключових нафтопереробних заводів у Росії, що становить значну частку втрат у нафтопереробній галузі країни-агресора. Відтак, йдеться про одразу три нафтопереробні заводи Росії:
- у Рязані;
- у Кстово (Нижньогородська область);
- у Кіріши (Ленінградська область).
Додатково було повідомлено про призупинення роботи Новошахтинського нафтопереробного заводу, що знаходиться у Ростовській області.