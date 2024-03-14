Стоимость топлива растет

Стоимость топлива в России на бирже растет на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. 13 марта бензин АИ-95 подорожал на 1,88% – до 60,569 тысячи рублей за тонну. Это максимальная отметка с конца сентября 2023 года. Об этом сообщают российские СМИ.

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Кроме этого, ряд НПЗ были остановлены на внеплановые ремонты вследствие атак и выхода из строя оборудования. Это составляет значительную долю потерь в нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

Что известно об атаках на НПЗ

Недавние атаки украинских беспилотников привели к остановке нескольких ключевых нефтеперерабатывающих заводов в России, что составляет значительную долю потерь в нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора. Поэтому, речь идет о сразу трех нефтеперерабатывающих заводах России:

  • в Рязани;
  • в городе Кстово (Нижегородская область);
  • в городе Кириши (Ленинградская область).

Дополнительно было сообщено о приостановлении работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, что находится в Ростовской области.