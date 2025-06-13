У Росії ростуть ціни на бензин: як це вплине на економіку

До кінця року бензин у Росії подорожчає на 8%. Це стане новим каталізатором загального зростання споживчих цін.

Чому ростуть ціни на бензин у Росії

У річному вимірі пальне подорожчало на 18%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Серед ключових чинних зростання цін виокремлюють такі:

відкладений інфляційний ефект (9,5% за 2024 рік та 10,2% за січень–квітень цього року);

підвищення акцизів (+4%);

скорочення бюджетних субсидій нафтовикам і зростання тарифів "Транснафти" на транспортування (до +10%).

Які наслідки для російської економіки

На цьому тлі Росія майже вдвічі скоротила морський експорт бензину – у травні він впав до 130 000 тонн, що на 47% менше, ніж рік тому.

Подорожчання пального неминуче відіб’ється на цінах у логістиці, виробництві та роздрібній торгівлі – інфляційний тиск на економіку Росії у 2025 році лише посилиться,

– повідомляють у розвідці.

Заборона на експорт пального в Росії

Взимку російський уряд оголосив про продовження заборони на експорт автобензину для всіх, окрім виробників. Заборона діє з 1 березня по 31 серпня.

Заборону провадять, аби стабілізувати внутрішній ринок під час зростаючого попиту. Тим часом нафтопереробні заводи та нафтові компанії, які виробляють бензин, зможуть продовжувати експортну діяльність.

Також відомо, що Росія значно скоротила експорт бензину через порти та прикордонні переходи, знизивши поставки майже на 30% порівняно з минулим роком, що становить приблизно 4 мільйони тонн.

Причинами зменшення обсягів експорту стали заборона на експорт бензину та сезонні та позапланові ремонти на нафтопереробних заводах після атак українських дронів.