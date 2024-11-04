Тільки один вид пального: що буде з цінами на бензин у листопаді

У листопаді ціни на бензин можуть змінитися. Проте це здебільшого стосується лише конкретного виду пального.

Вартість пального у листопаді

Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що у листопаді може змінитися вартість скрапленого нафтового газу. А от запаси дизелю та бензину у трейдерів достатні.

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Проте він зауважив, що зростання європейських цін на пальне не вплине на українську вартість.

Геннадій Рябцев Енергетичний експерт

Річ у тому, що зараз ніхто з трейдерів не хоче привертати до себе увагу урядових структур. У них є можливості зберегти ціну як на бензин, так і на дизельне пальне на нинішньому рівні. Про це свідчать ті акції, які автомобілісти мали у великих мережах.

Вартість скрапленого газу може зрости і залежатиме від обсягів пропонування цього ресурсу на ринку.

Зараз його не вистачає тому, що з автомобілістами конкурують власники котлів на скрапленому газі. У великій кількості ці котли використовують в Польщі та державах Балтії. Оскільки звідти йде основний ресурс скрапленого нафтового газу до України, то чим нижчою буде температура повітря в цих країнах у листопаді, тим менше дістанеться українським автомобілям й тим вищою буде ціна для них,

– сказав він.

Наприкінці жовтня ціни на пальне були такі: