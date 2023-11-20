Свято наближається: скільки коштуватиме прикрасити будинок у 2023 році

Попри потенційні блекаути, українці прагнуть підготуватися до зустрічі новорічних свят. Безумовно, першочерговими атрибутами святкування є тематичні прикраси.

Скільки коштують новорічні прикраси

Святкову атмосферу створюють у тому числі й тематичні атрибути. Зважаючи на інфляцію, цьогоріч ціни на декор зросли.

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Безумовно найпопулярнішим атрибутом святкування є ялинка. Значна кількість українців виступає проти вирубки дерев і обирають штучні варіанти. Вартість такого атрибута залежить від висоти та пишності. В середньому ціна на штучну ялинку 1 738 гривень.

Яке святкування новорічних свят без гірлянд? Традиційно, вогниками прикрашають ялинки, вікна і стіни. Безумовно, вартість гірлянди залежить від кількості режимів та довжини, середня її ціна 484 гривні.

Попри інфляцію, ціна на гірлянду у 2023 році стала меншою на 27%, порівняно з 2022 роком. Це пов'язано з тим, що вогники використовувалися як додаткове освітлення під час блекаутів.

Новорічний вінок, яким прикрашають двері, в середньому коштує 587 гривень. Йдеться про декоровані варіанти. Ви можете зробити різдвяний вінок самостійно, для цього потрібно купити основу та прикраси у магазинах рукоділля чи декору. Скільки коштують інші новорічні прикраси:

штучний сніг – 279 гривень;

новорічні гноми – 472 гривні;

набір прикрас на ялинку – 295 гривень;

свічки – 333 гривні;

На ціну свічки впливають її вага, упакування та матеріал з якого вона виготовлена. Вироби з парафіну найдешевші і, при цьому, найменш якісні. Найкращими вважаються свічки з соєвого воску і, відповідно, найдорожчими.