Сколько стоят новогодние украшения

Праздничную атмосферу создают, в том числе тематические атрибуты. Учитывая инфляцию, в этом году цены на декор выросли.

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Безусловно, самым популярным атрибутом празднования является елка. Значительное количество украинцев выступает против вырубки деревьев и выбирают искусственные варианты. Стоимость такого атрибута зависит от высоты и пышности. В среднем, цена на искусственную елку 1 738 гривен.

Какое же празднование новогодних праздников без гирлянд? Традиционно огоньками украшают елки, окна и стены. Безусловно, стоимость гирлянды зависит от количества режимов и длины, еесредняя цена 484 гривны.

Обратите внимание! Несмотря на инфляцию, цена на гирлянду в 2023 году стала меньше на 27% по сравнению с 2022 годом. Это связано с тем, что огоньки использовались в качестве дополнительного освещения во время блэкаутов.

Новогодний венок, которым украшают двери, в среднем стоит 587 гривен. Речь идет о декорированных вариантах. Вы можете сделать рождественский венок самостоятельно, для этого нужно купить основу и украшения в магазинах рукоделия или декора. Сколько стоят другие новогодние украшения:

искусственный снег – 279 гривен;

новогодние гномы – 472 гривны;

набор украшений на елку – 295 гривен;

свечи – 333 гривны;

Заметьте! На цену свечи влияют ее вес, упаковка и материал, из которого она изготовлена. Изделия из парафина самые дешевые и, при этом, менее качественные. Лучшими считаются свечи из соевого воска и, соответственно, самыми дорогими.