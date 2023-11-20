Сколько стоят новогодние украшения
Праздничную атмосферу создают, в том числе тематические атрибуты. Учитывая инфляцию, в этом году цены на декор выросли.
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Безусловно, самым популярным атрибутом празднования является елка. Значительное количество украинцев выступает против вырубки деревьев и выбирают искусственные варианты. Стоимость такого атрибута зависит от высоты и пышности. В среднем, цена на искусственную елку 1 738 гривен.
Какое же празднование новогодних праздников без гирлянд? Традиционно огоньками украшают елки, окна и стены. Безусловно, стоимость гирлянды зависит от количества режимов и длины, еесредняя цена 484 гривны.
Новогодний венок, которым украшают двери, в среднем стоит 587 гривен. Речь идет о декорированных вариантах. Вы можете сделать рождественский венок самостоятельно, для этого нужно купить основу и украшения в магазинах рукоделия или декора. Сколько стоят другие новогодние украшения:
- искусственный снег – 279 гривен;
- новогодние гномы – 472 гривны;
- набор украшений на елку – 295 гривен;
- свечи – 333 гривны;