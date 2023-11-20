Скільки коштують новорічні прикраси
Святкову атмосферу створюють у тому числі й тематичні атрибути. Зважаючи на інфляцію, цьогоріч ціни на декор зросли.
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Безумовно найпопулярнішим атрибутом святкування є ялинка. Значна кількість українців виступає проти вирубки дерев і обирають штучні варіанти. Вартість такого атрибута залежить від висоти та пишності. В середньому ціна на штучну ялинку 1 738 гривень.
Яке святкування новорічних свят без гірлянд? Традиційно, вогниками прикрашають ялинки, вікна і стіни. Безумовно, вартість гірлянди залежить від кількості режимів та довжини, середня її ціна 484 гривні.
Новорічний вінок, яким прикрашають двері, в середньому коштує 587 гривень. Йдеться про декоровані варіанти. Ви можете зробити різдвяний вінок самостійно, для цього потрібно купити основу та прикраси у магазинах рукоділля чи декору. Скільки коштують інші новорічні прикраси:
- штучний сніг – 279 гривень;
- новорічні гноми – 472 гривні;
- набір прикрас на ялинку – 295 гривень;
- свічки – 333 гривні;