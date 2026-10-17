Паливний ринок входить у нову фазу: що штовхає ціни на дизель та автогаз вгору

Дизель і автомобільний газ дорожчають швидше за бензин А-95. На ціни тиснуть логістичні труднощі, затримки постачання та зростання гуртової вартості пального.

В Україні дорожчають дизельне пальне та автомобільний газ, тоді як середня ціна бензину А-95 у вибірці АЗС 16 жовтня не змінилася. На ринок тиснуть логістичні труднощі, затримки постачання та зміна гуртових цін. Додаткові ризики створюють російські атаки на транспортну інфраструктуру. Що відбувається на паливному ринку та від чого залежатимуть ціни надалі, з'ясовував 24 Канал.

Як змінилися ціни на пальне в Україні у жовтні

У середині жовтня український паливний ринок продовжив дорожчати, однак темпи зміни цін відрізнялися залежно від виду пального. За даними моніторингу 24 Каналу, станом на ранок 16 жовтня:

середня ціна дизельного пального у вибірці АЗС Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави становила 100,41 гривні за літр. Автомобільний газ коштував у середньому 49,12 гривні за літр, а бензин А-95 – 90,39 гривні.

порівняно з попереднім доступним зрізом дизель подорожчав на 71 копійку за літр, а скраплений газ – на 73 копійки;

водночас середня ціна бензину А-95 не змінилася.

Отже, у межах цієї вибірки найбільший ціновий тиск припав на дизель і автогаз. Однак різницю між операторами видно і за змінами цін, наприклад:

у мережі WOG дизельне пальне подорожчало на 1,60 гривні за літр – до 102,50 гривні.

в UPG ціна зросла на 1 гривню – до 99,88 гривні за літр.

Це свідчить, що коригування роздрібних цін відбувається нерівномірно: окремі мережі можуть змінювати їх суттєвіше, ніж показує середній ринковий показник.

Зверніть увагу! Фактична вартість на конкретній АЗС залежить від мережі та місця розташування заправки.

Для порівняння, 14 жовтня середня ціна дизельного пального у міській вибірці 24 Каналу становила 99,18 гривні за літр, а автомобільного газу – 47,26 гривні. Ці дані характеризують ситуацію в охоплених моніторингом містах і не є середніми цінами по всій Україні.

Чому дизель дорожчає швидше за бензин

Одним із ключових чинників подорожчання дизельного пального стали перебої з його постачанням в Україну. На початку жовтня логістичні проблеми виникли одночасно на західному та південному напрямках, через які імпортують значні обсяги ресурсу.

Про це ще 5 жовтня повідомляло профільне видання Enkorr. За його даними, на західному напрямку майже паралізувалося залізничне постачання, а на півдні через погіршення погодних умов зупинилися надходження пального водним транспортом:

штормова погода перешкоджала судноплавству Сулінським каналом і руху барж Дунаєм; додатковою проблемою залишалося обміління річки, через яке судна не могли перевозити повне завантаження. ускладнилася й доставка автомобільним транспортом: на західному кордоні час очікування вантажівок сягав шести-семи днів.

Відповідно, через затримки порушувався графік постачання, а імпортерам було складніше швидко доставляти ресурс на український ринок.

За даними Enkorr, 15 жовтня середня гуртова ціна дизельного пального зросла до 103,27 гривні за літр. Це майже на 5 гривень більше, ніж тижнем раніше. На ринку виникла нетипова ситуація, коли гуртова вартість дизелю перевищила середню роздрібну ціну. Серед причин подорожчання видання назвало логістичні труднощі на ключових напрямках постачання.

Затримки з постачанням можуть впливати не лише на строки доставки, а й на кінцеву вартість партій пального. Імпортери змушені враховувати транспортні витрати, простої та ризик несвоєчасного надходження ресурсу. Якщо постачання сповільнюється, а попит залишається стабільним, гуртові ціни можуть зростати навіть без різкого підвищення зовнішніх котирувань.

Довідково! Логістика – не єдине пояснення подорожчання. На ціни також впливають європейські котирування готових нафтопродуктів, вартість закупівлі конкретних партій, доступність ресурсу та співвідношення попиту й пропозиції. Тому оцінювати причини зростання потрібно з урахуванням усіх цих чинників, а не лише вартості нафти.

Чи можуть вплинути на постачання пального удари Росії

Додатковим ризиком залишаються російські атаки на українську транспортну інфраструктуру. Вони можуть ускладнювати логістику, створювати додаткове навантаження на альтернативні маршрути та впливати на швидкість доставки товарів.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу зазначив, що оцінювати вплив таких атак на паливний ринок непросто. Разом з цим, він звернув увагу на те, що навантаження на західні транспортні маршрути вже відчутне.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Ми бачимо, що в серпні їм вдалося перекрити морське постачання. Але питання вже не лише в пальному, а й у тому, що багато експортних товарів почали перевозити через західний кордон залізничним та автомобільним транспортом. Відповідно, навантаження на ці транспортні маршрути також зросло.

За його словами, російські атаки створюють додаткові труднощі для логістики. Проте Україна має можливості для диверсифікації постачання, зокрема завдяки залізничному транспорту.

У нас є потенціал по новим, по диверсифікації каналів постачання тією залізницею. Багато є незадіяних потужностей наразі. Так, звісно, що це проблема, але, знову-таки, вона теж має рішення,

– наголосив Куюн.

Отже, російські атаки створюють додаткові ризики для транспортної логістики, однак не означають автоматичного виникнення дефіциту. Ситуація залежатиме від тривалості перебоїв, стану інфраструктури та можливості оперативно перенаправляти вантажі альтернативними маршрутами. Водночас експерт не надав однозначного прогнозу щодо ймовірності дефіциту саме через атаки, тому робити такі висновки передчасно.

Чого чекати від цін на пальне

Подальша динаміка цін залежатиме від вартості закупівлі нафтопродуктів, стабільності постачання та витрат на логістику. Якщо затримки з доставкою збережуться, а нові партії надходитимуть за вищими цінами, тиск на роздрібний ринок може посилитися.

Натомість відновлення стабільного руху вантажів і доступність альтернативних маршрутів можуть стримати подальше подорожчання. Однак наявні дані не дають підстав прогнозувати неминучий дефіцит або визначати точний рівень майбутніх цін.

Важливо! Для такого прогнозу необхідно враховувати подальшу динаміку гуртового ринку, зовнішніх котирувань і фактичних обсягів постачання.

Таким чином, головний ризик для українського паливного ринку полягає не лише у вартості нафтопродуктів за кордоном, а й у можливості своєчасно доставити їх споживачам. Саме поєднання закупівельних цін, логістичних витрат і стабільності імпорту визначатиме подальшу ситуацію на АЗС.