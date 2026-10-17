В Украине дорожают дизельное топливо и автомобильный газ, тогда как средняя цена на бензин А-95 в выборке АЗС 16 октября не изменилась. На рынок давят логистические трудности, задержки поставок и изменение оптовых цен. Дополнительные риски создают российские атаки на транспортную инфраструктуру. Что происходит на топливном рынке и от чего будут зависеть цены в дальнейшем, выяснял 24 Канал.

Как изменились цены на топливо в Украине в октябре

В середине октября украинский рынок топливапродолжил дорожать, однако темпы изменения цен различались в зависимости от вида топлива. По данным мониторинга "24 Канала", по состоянию на утро 16 октября:

средняя цена дизельного топлива в выборке АЗС Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы составляла 100,41 гривны за литр. Автомобильный газ стоил в среднем 49,12 гривны за литр, а бензин А-95 – 90,39 гривны.

по сравнению с предыдущими доступными данными дизельное топливо подорожало на 71 копейку за литр, а сжиженный газ – на 73 копейки;

в то же время средняя цена бензина А-95 не изменилась.

Таким образом, в рамках этой выборки наибольшее ценовое давление пришлось на дизельное топливо и автогаз. Однако разницу между операторами можно увидеть и по изменениям цен, например:

в сети WOG дизельное топливо подорожало на 1,60 гривны за литр – до 102,50 гривны.

в UPG цена выросла на 1 гривну – до 99,88 гривны за литр.

Это свидетельствует о том, что корректировка розничных цен происходит неравномерно: отдельные сети могут изменять их в большей степени, чем показывает средний рыночный показатель.

Обратите внимание! Фактическая стоимость на конкретной АЗС зависит от сети и местоположения заправки.

Для сравнения: 14 октября средняя цена дизельного топлива в городской выборке 24 Канала составляла 99,18 гривны за литр, а автомобильного газа – 47,26 гривны. Эти данные отражают ситуацию в городах, охваченных мониторингом, и не являются средними ценами по всей Украине.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему дизельное топливо дорожает быстрее бензина

Одним из ключевых факторов подорожания дизельного топлива стали перебои с его поставками в Украину. В начале октября логистические проблемы возникли одновременно на западном и южном направлениях, через которые импортируются значительные объемы ресурса.

Об этом еще 5 октября сообщало профильное издание Enkorr. По его данным, на западном направлении почти парализованы железнодорожные поставки, а на юге из-за ухудшения погодных условий прекратились поставки топлива водным транспортом:

штормовая погода препятствовала судоходству по Сулинскому каналу и движению барж по Дунаю; дополнительной проблемой оставалось меление реки, из-за которого суда не могли перевозить полную загрузку. Осложнилась и доставка автомобильным транспортом: на западной границе время ожидания грузовиков достигало шести-семи дней.

Соответственно, из-за задержек нарушался график поставок, а импортерам было сложнее оперативно доставлять ресурс на украинский рынок.

По данным Enkorr, 15 октября средняя оптовая цена дизельного топлива выросла до 103,27 гривны за литр. Это почти на 5 гривен больше, чем неделей ранее. На рынке сложилась нетипичная ситуация, когда оптовая стоимость дизельного топлива превысила среднюю розничную цену. Среди причин подорожания издание назвало логистические трудности на ключевых направлениях поставок.

Задержки с поставками могут влиять не только на сроки доставки, но и на конечную стоимость партий топлива. Импортеры вынуждены учитывать транспортные расходы, простои и риск несвоевременного поступления ресурса. Если поставки замедляются, а спрос остается стабильным, оптовые цены могут расти даже без резкого повышения внешних котировок.

Справочно! Логистика – не единственное объяснение подорожания. На цены также влияют европейские котировки готовых нефтепродуктов, стоимость закупки конкретных партий, доступность ресурса и соотношение спроса и предложения. Поэтому оценивать причины роста нужно с учетом всех этих факторов, а не только стоимости нефти.

Могут ли удары России повлиять на поставки топлива

Дополнительным риском остаются российские атаки на украинскую транспортную инфраструктуру. Они могут затруднять логистику, создавать дополнительную нагрузку на альтернативные маршруты и влиять на скорость доставки товаров.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Канала отметил, что оценить влияние таких атак на топливный рынок непросто. Вместе с тем он обратил внимание на то, что нагрузка на западные транспортные маршруты уже ощутима.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Мы видим, что в августе им удалось перекрыть морские поставки. Но вопрос уже не только в топливе, но и в том, что многие экспортные товары начали перевозить через западную границу железнодорожным и автомобильным транспортом. Соответственно, нагрузка на эти транспортные маршруты также возросла.

По его словам, российские атаки создают дополнительные трудности для логистики. Однако у Украины есть возможности для диверсификации поставок, в частности благодаря железнодорожному транспорту.

У нас есть потенциал для новых, для диверсификации каналов поставок по этой железной дороге. Сейчас много незадействованных мощностей. Да, конечно, это проблема, но, опять же, у нее тоже есть решение,

– подчеркнул Куюн.

Итак, российские атаки создают дополнительные риски для транспортной логистики, однако не означают автоматического возникновения дефицита. Ситуация будет зависеть от продолжительности перебоев, состояния инфраструктуры и возможности оперативно перенаправлять грузы по альтернативным маршрутам. В то же время эксперт не дал однозначного прогноза относительно вероятности дефицита именно из-за атак, поэтому делать такие выводы преждевременно.

Почему ожидать изменения цен на топливо

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости закупки нефтепродуктов, стабильности поставок и затрат на логистику. Если задержки с доставкой сохранятся, а новые партии будут поступать по более высоким ценам, давление на розничный рынок может усилиться.

В то же время восстановление стабильного движения грузов и доступность альтернативных маршрутов могут сдержать дальнейшее подорожание. Однако имеющиеся данные не дают оснований прогнозировать неизбежный дефицит или определять точный уровень будущих цен.

Важно! Для такого прогноза необходимо учитывать дальнейшую динамику оптового рынка, внешних котировок и фактических объемов поставок.

Таким образом, главный риск для украинского топливного рынка заключается не только в стоимости нефтепродуктов за рубежом, но и в возможности своевременно доставить их потребителям. Именно сочетание закупочных цен, логистических затрат и стабильности импорта будет определять дальнейшую ситуацию на АЗС.