У США шукають спосіб знизити ціни на дизпальне: що пропонує зробити Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі «дуже серйозно» розглядає можливість запровадження заборони США на експорт дизельного пального. Так, американський лідер хоче стримати високі ціни на дизель.

Що відомо про можливу заборону на експорт дизелю у США

Але інші представники його адміністрації продовжують зосереджуватися на інших можливих заходах, про що пише Bloomberg.

Це часто може призвести до певного підвищення цін на бензин для автомобілів, тому ми дуже серйозно це розглядаємо – можливо, ми це зробимо,

– сказав Трамп.

Кілька законодавців від тих штатів, де активно розвинене сільське господарство, закликали Трампа обмежити експорт дизельного пального зі США в розпал осінніх жнив, оскільки світові паливні ринки потерпають від перебоїв у постачанні через критично важливу Ормузьку протоку та українські удари по російських нафтопереробних заводах.

США стали постачальником пального "останньої інстанції" для світового ринку: у серпні експорт дизеля зріс до рекордного тижневого показника – майже 2 мільйони барелів на добу.

Директор Національної економічної ради Кевін Гассетт, міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір протягом останнього тижня аналізували наслідки потенційної короткострокової заборони на експорт дизельного пального зі США, що підкреслює серйозність розгляду цієї ідеї адміністрацією,

– наголосили у Bloomberg.

Керівники нафтових компаній та галузеві асоціації закликають призупинити стягнення федерального акцизу на дизельне пальне, стверджуючи, що це допоможе знизити ціни без негативних наслідків, які може спричинити заборона експорту. Однак усередині адміністрації точаться дискусії щодо того, як саме можна було б скасувати цей податок.

Дизельне пальне використовується для роботи сільськогосподарської техніки, вантажних потягів, вантажівок і фургонів доставки. Минулого тижня роздрібні ціни на дизель у США досягли рекордного рівня і в середньому становили близько 6,50 долара за галон, посилюючи занепокоєння виборців через вартість життя напередодні листопадових проміжних виборів.

Деякі компанії вже включають до контрактів положення, які захищають їх на випадок, якщо призупинення експорту дизеля за кордон перешкодить постачанню іноземним покупцям.

У разі запровадження заборони ціни на дизель у США, як очікується, різко впадуть, принаймні в короткостроковій перспективі,

– йдеться у матеріалі.

Припинення експорту змусить союзників США, зокрема Бразилію та Велику Британію, терміново шукати альтернативні джерела пального.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже раніше казав, що підтримує ідею заборони експорту дизелю. Однак міністр енергетики вважає, що це призведе до дефіциту палива.

Зокрема, Еммануель Макрон казав Трампу про небезпеку подібного рішення. Він вважає, що це нашкодить економіці Сполучених Штатів.