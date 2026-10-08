Уряд оголосив важливе рішення: як зміняться тарифи на світло для населення

Уряд ухвалив рішення щодо вартості електроенергії в Україні. Тарифи будуть актуальними для населення на період опалювального сезону 2026 – 2027 років.

Як зміняться тарифи на світло для населення в Україні

Ціни на світло залишаться чинними, про що повідомив чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Слідом за рішенням щодо природного газу Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні.

Зокрема, рішення стосується домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін.

На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тих громадян, які її дійсно потребують,

– написав Корецький.

Нагадаємо, що базова ціна електроенергії для побутових споживачів наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас ціни на світло можуть змінюватисмя залежно від лічильника.

Зокрема, нещодавно уряд оголосив новини про тарифи на газ. Річ у тім, що уряд зберіг чинні пільгові ціни для населення та виробників тепла. Вони будуть актуальними до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону.