Как изменятся тарифы на электроэнергию для населения в Украине
Цены на электроэнергию останутся в силе, о чем сообщил действующий премьер-министр Сергей Корецкий.
Вслед за решением по природному газу правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27. Это решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране.
В частности, решение касается домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений.
В будущем правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки для тех граждан, которые в ней действительно нуждаются,
– написал Корецкий.
Напомним, что базовая цена на электроэнергию для бытовых потребителей в настоящее время составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время цены могут меняться в зависимости от счетчика.
В частности, недавно правительство объявило о новостях по поводу тарифы на газ. Дело в том, что правительство сохранило действующие льготные цены для населения и производителей тепла. Они будут актуальны до 31 марта, то есть до конца отопительного сезона.