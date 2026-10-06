Кто может сэкономить на электроотоплении

В течение месяца можно потреблять до 2 тысяч киловатт-часов по льготной цене, о чем говорится на сайте "Киевских электросетей".

При этом потребление свыше 2 тысяч киловатт-часов будет начисляться по стандартному тарифу поставщика.

Тарифом на электроотопление могут воспользоваться:

владельцы частных домов и квартир в многоэтажных домах;

но при условии отсутствия другого вида отопления.

Перед подачей заявки уточните у своего поставщика, не был ли этот тариф уже подключен,

– подчеркнули на сайте.

В частности, в отдельную категорию выделены индивидуальные и коллективные бытовые потребители, проживающие в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотапливающими установками. Тариф будет действовать в отопительный сезон, и его размер будет зависеть от объемов потребления.

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Напомним, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в настоящее время составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Такая цена актуальна как минимум до 30 октября.

То есть первые 2 тысячи киловатт-часов ежемесячно будут стоить 2,64 гривны за киловатт-час. А потребление сверх этого объема будет оплачиваться по стандартному тарифу.

Кроме того, правительство сохранило льготные тарифы на газ для населения. Они останутся без изменений до 31 марта 2027 года.