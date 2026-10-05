Когда в Украине начнется отопительный сезон

Подача тепла начнется в обычном плановом режиме в зависимости от погодных условий. Ключевым критерием остается температура наружного воздуха. Рекомендуемый старт отопительного сезона наступает тогда, когда средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех суток подряд, что утверждено постановлением Кабмина № 830 от 21 августа 2019 года.

Важно! Среднесуточная температура – это средняя температура, которая сохраняется в течение дня и ночи.

Окончательное решение о начале отопительного сезона, как и раньше, принимают органы местного самоуправления в каждой общине отдельно. То есть в зависимости от населенного пункта, подачу тепла могут начать как в середине октября, так и уже в ноябре.

При этом, традиционно, в первую очередь отопительный сезон "начинают" для объектов социальной инфраструктуры:

медицинских учреждений;

больниц;

детских садов и школ.

К слову, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не выросла с 1 октября 2026 года. Тариф по-прежнему составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время некоторые потребители могут платить меньше. Речь идет о владельцах двухзонных и трехзонных счетчиков.