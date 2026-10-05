Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

Подача тепла розпочнеться у звичному плановому режимі залежно від погодних умов. Ключовим критерієм залишається температура зовнішнього повітря. Рекомендований старт для опалення настає тоді, коли середня температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль, що затверджено постановою Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року.

Важливо! Середньодобова температура — це середня температура, що тримається протягом дня та ночі.

Остаточне рішення про початок опалювального сезону, як і раніше, ухвалюють органи місцевого самоврядування у кожній громаді окремо. Тобто залежно від населеного пункту, подачу тепла можуть розпочати як у середині жовтня, так і вже в листопаді.

При цьому традиційно першочергово опалювальний сезон "починають" для об'єктів соціальної інфраструктури:

медичних закладів;

лікарень;

дитячих садочків та шкіл.

До слова, вартість електроенергії для побутових споживачів не зросла з 1 жовтня 2026 року. Тариф і надалі становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас деякі споживачі можуть платити менше. Йдеться про власників двозонних та тризонних лічильників.