Енергетична криза затягнеться: у МЕА попередили про складну зиму

Світові енергетичні ринки не повернуться до стану, в якому перебували до початку війни в Ірані, навіть у 2027 році. Особливі ризики виникають для Європи, де скорочення імпорту російського газу збігається з перебоями в постачанні з країн Близького Сходу.

Чому енергокриза затянулася

Невтішний прогноз озвучив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль під час конференції Singapore International Energy Week, пише Reuters.

За його словами, конфлікт на Близькому Сході, що спалахнув наприкінці лютого, критично порушив глобальні потоки енергоносіїв і зміниі перспективи світового ринку. До початку війни очікувалося, що у 2026 році пропозиція перевищуватиме попит, однак бойові дії загострили ситуацію.

Боюся, що я не бачу жодного переконливого сценарію, за якого наступного року ринки повернуться до рівня, на якому вони були до початку цієї війни,

– заявив Біроль.

Він закликав уряди та компанії готуватися до тривалих змін.

Біроль також підкреслив, що висока вартість енергоносіїв завдає серйозного удару по торгівельних балансах багатьох країн, тому уряди та бізнес мають робити енергетичну безпеку пріоритетом номер один.

Чому зима буде складною

Окреме занепокоєння МЕА викликає ситуація на газовому ринку. Зокрема, загроза нависла над опалювальним сезоном в Європі:

Європейські країни свідомо скоротили імпорт російського газу, щоб не фінансувати економіку ворога;

Проте через війну в Ірані Катар та ОАЕ більше не можуть забезпечити експорт у попередніх обсягах, що чинить шалений тиск на ринок.

У Європі на нас чекає складна зима,

– попередив глава МЕА.

До того ж Біроля непокоїть ситуація з нафтопродуктами напередодні зими. Головна проблема полягає у можливому дефіциті дизельного пального, попит на яке традиційно різко зростає взимку. Тоді як низка нафтопереробних заводів саме зараз зупинилася на технічне обслуговування.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США та Іраном призвело до стрибка цін на нафту й газ, через що додаткові витрати Європи на імпорт енергоносіїв перевищили 100 мільярдів євро. Це розігнало інфляцію у країнах ЄС, тоді як запаси газу в сховищах залишаються низькими.