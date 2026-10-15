Чому ціни на енергоносії знову летять угору

Конфлікт США та Ірану спровокував різке подорожчання нафти й газу, що вже коштувало Європі понад 100 мільярдів євро додаткових витрат на імпорт. Через це інфляція в країнах ЄС прискорюється, а газові сховища залишаються на рекордно низькому рівні перед початком опалювального сезону, про що пише Bloomberg.

Ситуація ускладнюється тим, що в урядів зв'язані руки через високі борги та дорогі кредити. "Лідери ЄС стикаються з другим енергетичним шоком за чотири роки, але цього разу з вищим державним боргом", – пояснила Еліз Віадер, наукова співробітниця Центру європейських реформ.

Зверніть увагу! Щоб захистити споживачів від космічних платіжок, країни шукають швидкі рішення. Наприклад, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні планує запровадити обмеження цін на газ для виробництва електроенергії. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує суттєво знизити податки на світло для всіх громадян, хоча наразі незрозуміло, чи вистачить на це грошей у бюджеті.

Звідки візьмуть гроші на порятунок економіки

Єврокомісія розглядає можливість запровадження загальноєвропейського податку на надприбутки енергетичних компаній. Це схоже на "внесок солідарності" у розмірі 33%, який застосували до корпорацій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також обговорюється обмеження доходів для виробників дешевшої електроенергії, зокрема вітрової та сонячної.

Нагадаємо, що глобальний перехід на зелену енергетику вважався головним інструментом для зниження цін у довгостроковій перспективі. Проте зараз європейські країни розділилися щодо системи торгівлі викидами (ETS). Іспанія, Нідерланди та скандинавські держави вимагають зберегти жорсткі екологічні правила задля конкурентоспроможності. Натомість Італія та Чехія хочуть відкласти розширення цієї системи на транспорт і опалення, заплановане на 2028 рік, щоб не добивати власну промисловість додатковими витратами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Експерти наголошують, що косметичні ремонти не врятують ситуацію і європейцям варто готуватися до нових реалій. "Структурне зниження цін на електроенергію потребує часу та глибокої інтеграції європейської енергосистеми", – зазначив Сімоне Тальяп'єтра з аналітичного центру Bruegel. Без жорстких політичних рішень та об'єднання зусиль споживачам доведеться і далі переплачувати за базові комунальні послуги.

Раніше ми писали, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових торговельних обмежень проти Китаю, які вийдуть далеко за межі автомобільної галузі. Під прицілом опинилися хімічна промисловість, машинобудування, фармацевтика, а також виробництво меблів та скутери.