Почему цены на энергоносители снова стремительно растут

Конфликт между США и Ираном спровоцировал резкое подорожание нефти и газа, что уже обошлось Европе в более чем 100 миллиардов евро дополнительных расходов на импорт. Из-за этого инфляция в странах ЕС ускоряется, а газовые хранилища остаются на рекордно низком уровне перед началом отопительного сезона, о чем пишет Bloomberg.

Ситуация осложняется тем, что у правительств связаны руки из-за высоких долгов и дорогих кредитов. "Лидеры ЕС сталкиваются со вторым энергетическим шоком за четыре года, но на этот раз с более высоким государственным долгом", – пояснила Элиз Виадер, научный сотрудник Центра европейских реформ.

Обратите внимание! Чтобы защитить потребителей от заоблачных счетов, страны ищут быстрые решения. Например, премьерка Италии Джорджа Мелони планирует ввести ограничения на цены на газ для производства электроэнергии. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает существенно снизить налоги на электроэнергию для всех граждан, хотя пока неясно, хватит ли на это денег в бюджете.

Откуда возьмут деньги на спасение экономики

Еврокомиссия рассматривает возможность введения общеевропейского налога на сверхприбыль энергетических компаний. Это похоже на "взнос солидарности" в размере 33%, который был введен для корпораций после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Также обсуждается ограничение доходов для производителей более дешевой электроэнергии, в частности ветровой и солнечной.

Напомним, что глобальный переход на "зеленую" энергетику считался главным инструментом для снижения цен в долгосрочной перспективе. Однако сейчас европейские страны разделились по вопросу системы торговли квотами на выбросы (ETS). Испания, Нидерланды и скандинавские страны требуют сохранить жесткие экологические правила в целях обеспечения конкурентоспособности. В свою очередь, Италия и Чехия хотят отложить расширение этой системы на транспорт и отопление, запланированное на 2028 год, чтобы не добивать собственную промышленность дополнительными расходами.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Важно! Эксперты подчеркивают, что косметические меры не спасут ситуацию, и европейцам стоит готовиться к новым реалиям. "Структурное снижение цен на электроэнергию требует времени и глубокой интеграции европейской энергосистемы", – отметил Симоне Тальяпьетра из аналитического центра Bruegel. Без жестких политических решений и объединения усилий потребителям придется и дальше переплачивать за базовые коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность введения " новых торговых ограничений в отношении Китая ", которые выйдут далеко за пределы автомобильной отрасли. Под прицелом оказались химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, а также производство мебели и скутеров.