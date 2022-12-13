У Європі не можуть обрати обмеження цін на газ, – Reuters

Через те, що Росія скоротила поставки газу, Європа стикнулася з енергетичною кризою. Ціни на енергоносії стрімко зросли. Перемовини щодо обмеження цін на газ мають захистити економіки країн.

Перемовини щодо обмеження цін на газ

Міністри енергетики країн Євросоюзу збираються для узгодження загальноєвропейське обмеження цін на газ.

Варто знати Європа може зіткнутися з дефіцитом газу у 2023 році, – Reuters

Встановлення обмеження цін – це своєрідна відповідь Європи на кризу, спричинену скороченням Росією поставок газу до Євросоюзу цього року, що спричинило стрибки цін на енергоносії.

Європейські громадяни перебувають в агонії, європейські підприємства закриваються, а Європа марно дискутує,

– заявив міністр енергетики Греції Константінос Скрекас.

Не усі європейські країни згодні

Греція та інші країни, включаючи Бельгію, Італію та Польщу, стверджують, що обмеження потрібне, щоб захистити їхні економіки від високих цін на енергоносії. Тоді як Австрія, Німеччина та Нідерланди побоюються, що це може перенаправити вкрай необхідні газові вантажі з Європи.

що високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності повідомив Reuters, що, ймовірно, жодна з 27 країн-членів не задоволена цією пропозицією.

Якщо міністри енергетики знову не досягнуть згоди, тоді відбудеться зустріч лідерів європейських країн.

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Пропоновані ціни

До прикладу, у пошуках компромісу Чехія, яка головує в ЄС, розробила пропозицію, згідно з якою ліміт буде введений у дію, якщо ціни перевищать діапазон 200 – 220 євро за мегават-годину протягом трьох-п’яти днів на початку місяця.

що ціна контракту також повинна бутиза базову ціну, засновану на існуючих оцінках цін на скраплений природний газ (СПГ).

Проте, пропозиція є нижчою від граничної ціни у 275 євро за мегават-годину, запропонованою Європейською комісією. Попередній компроміс передбачав обмеження у 220 євро за мегават-годину, але десяток країн, включаючи Грецію та Італію, попросили, щоб він був нижчим.