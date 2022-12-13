В Европе не могут выбрать ограничение цен на газ, – Reuters

Из-за того, что Россия сократила поставки газа, Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Цены на энергоносители стремительно выросли. Переговоры по ограничению цен на газ должны защитить экономики стран.

Переговоры по ограничению цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза собираются для согласования общеевропейского ограничения цен на газ.

Стоит знать Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году, – Reuters

Установление ограничения цен – это своеобразный ответ Европы на кризис, вызванный сокращением Россией поставок газа в Евросоюз в этом году, что повлекло за собой скачки цен на энергоносители.

Европейские граждане находятся в агонии, европейские предприятия закрываются, а Европа бесполезно дискутирует,

– заявил министр энергетики Греции Константинос Скрекас.

Не все европейские страны согласны

Греция и другие страны, включая Бельгию, Италию и Польшу, утверждают, что ограничения нужны, чтобы защитить их экономики от высоких цен на энергоносители. В то время как Австрия, Германия и Нидерланды опасаются, что это может перенаправить крайне необходимые газовые грузы из Европы.

что высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности сообщил Reuters, что, вероятно, ни одна из 27 стран-членов не удовлетворена этим предложением.

Если министры энергетики снова не достигнут согласия, тогда состоится встреча лидеров европейских стран.

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Предлагаемые цены

К примеру, в поисках компромисса председательствующая в ЕС Чехия разработала предложение, согласно которому лимит будет введен в действие, если цены превысят диапазон 200 – 220 евро за мегаватт-час в течение трех-пяти дней в начале месяца.

что цена контракта также должна бытьза базовую цену, основанную на существующих оценках цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Тем не менее предложение ниже предельной цены в 275 евро за мегаватт-час, предложенной Европейской комиссией. Предыдущий компромисс предусматривал ограничение в 220 евро за мегаватт-час, но десяток стран, включая Грецию и Италию, попросили, чтобы он был ниже.