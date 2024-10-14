Скільки доведеться заплатити у 2025 році: ціна газу може змінитися

У 2025 році суми у платіжках українців за газ може змінитися. Це пов'язано з тарифами конкретного постачальника газу та з індивідуальним рівнем споживання.

Якою буде вартість газу

До 30 квітня 2025 року, тобто кінця наступного опалювального сезону, Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань щодо постачання газу для виробників теплової енергії. Відповідно, ціни на газ рости не будуть.

Читайте також Старт опалювального сезону: хто може розраховувати на субсидію

Для різних категорій споживачів тариф коливається на рівні – 7,96 – 16,50 гривні за кубометр. Проте враховуючи, що понад 90% побутових споживачів користуються послугами НАК "Нафтогаз", для них ціна залишиться 7,96 гривні за кубометр.

У вересні три компанії вийшли з ринку газу для побутових споживачів. Серед них:

"Полтавагаз Збут";

"ЕруЛюдям";

"АсканіяЕнерджі".

У жовтні ціни на газ для населення коливаються між 7,96 та 9,99 гривні за кубометр, залежно від газопостачальної компанії. Ця вартість відповідає базовій річній пропозиції. Крім того, деякі постачальники надають щомісячні тарифи, які можуть змінюватися від місяця до місяця.

Нагадаємо! Ціни на розподіл газу теж не будуть змінюватися. Нині воли коливаються на рівні від 0,38 до 2,39 гривні за кубометр.

Тож, щоб визначити місячну вартість розподілу газу на наступний рік, треба дані про річне споживання поділити на 12 місяців і помножити на тариф.